Oggi si festeggia Santa Lucia

In alcune aree del nostro Paese secondo un'antica tradizione è un vero e proprio 'Natale anticipato'

Oggi 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia... L’antica tradizione non si spegne e, in alcune aree del nostro Paese, è un vero e proprio 'Natale anticipato': in alcune località del centro-nord e del nord-est diventa una celebrazione che unisce agli aspetti religiosi anche un aspetto ludico, con la Santa che distribuisce giocattoli ai bambini nella notte tra il 12 ed il 13.

Nell'isola Saint Lucia, stato insulare del Commonwealth in America centrale, è festa nazionale.