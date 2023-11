Il Tribunale regionale superiore di Naumburg ha dato il via libera all'estradizione di Filippo Turetta in Italia. Il 22enne, arrestato in Germania e accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Intanto, l'avvocato del 22enne, Emanuele Compagno, ritiene che una perizia psichiatrica possa essere utile per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito.