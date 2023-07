Operazione Nas e Gdf contro contraffazione alimentare, 3 misure cautelari

Commercializzavano alimenti e prodotti per la casa, che acquistavano anche da note aziende italiane, già scaduti o comunque prossimi alla scadenza, e li rimettevano in commercio con etichettature e confezionamenti contraffatti nell’indicazione del lotto e delle scadenze. Per questo tre persone sono state raggiunte da un'ordinanza emessa dalla procura di Novara nell’ambito di un’operazione congiunta dei carabinieri del Nas di Torino e della Guardia di Finanza di Novara contro la contraffazione alimentare che ha interessato le province di Novara, Biella, Livorno, Milano, Parma e Reggio Emilia.