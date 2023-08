Ostia, blitz e perquisizioni in abitazioni: impiegati circa 500 agenti

Dalle prime ore di questa mattina è iniziata un'attività di controllo interforze ad Ostia, coordinata dalla Questura di Roma, per il ripristino della legalità. Circa 500 gli uomini impiegati per effettuare perquisizioni in numerose abitazioni di via Marino Fasan e nelle vie limitrofe.

Alle operazioni in via Fasan e nelle zone limitrofe stanno partecipando anche i carabinieri del gruppo di Ostia. Solo due giorni fa gli abitanti di una delle palazzine che stanno perquisendo le forze dell'ordine avevano lanciato vasi dai balconi contro alcuni poliziotti intervenuti per bloccare un giovane trovato con la droga.

Nel corso del blitz di i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni: in un appartamento sono state trovate 14 munizioni calibro 9x21; 3 persone sono state trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti, per cui sono state segnalate al Prefetto; sequestrate una decina di dosi di hashish; 2 persone sono state denunciate per violazione della legge sull'immigrazione.