Già oggi 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso adeguato all'acqua e potrebbero salire a 3 miliardi entro il 2050. È l'allarme lanciato da Oxfam in occasione della Settimana mondiale dell'acqua. Un nuovo rapporto fotografa l'impatto devastante del cambiamento climatico sulla disponibilità d'acqua in aree sempre più vaste e vulnerabili in Africa, Medio Oriente e Asia.