Nella pubblica amministrazione ci sono comportamenti non corretti difficili da estirpare. Lo evidenzia la Corte dei Conti. Dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 emerge infatti che i furbetti del cartellino siano aumentati del 13%. Non solo: in tanti hanno 'arrotondato' lo stipendio percependo 7,6 milioni di emolumenti aggiuntivi in totale assenza di autorizzazione