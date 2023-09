Palermo, Gdf sequestra 17 kg di droga nascosta in furgone

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 17 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un furgone sottoposto a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo un furgone, procedendo all’identificazione del conducente che, nel corso delle operazioni, si era mostrato particolarmente nervoso e agitato. Pertanto, i militari hanno effettuato una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, rinvenendo occultati in un doppiofondo del furgone, grazie al fiuto dei cani antidroga Nilo ed Ethoo del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, 15 involucri avvolti in buste di cellophane trasparente riportanti l’effigie del noto film “Il Padrino”, per un peso complessivo di 17,3 kg. di cocaina.