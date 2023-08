Palermo, truffa un'anziana per 36mila euro: denunciata una donna

I Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese una donna di Marineo, in provincia di Palermo, per i reati di truffa e autoriciclaggio e tre suoi familiari per il reato di riciclaggio. La donna avrebbe truffato un'anziana signora residente nello stesso paese, facendosi consegnare una somma complessiva di circa 36mila euro. In particolare, tra il mese di settembre 2021 ed il mese di luglio 2022, la pensionata, a fronte delle promesse di inserire il giovane nipote disoccupato nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a un progetto imprenditoriale in realtà inesistente, avrebbe consegnato 36mila euro nelle mani di una donna residente a Marineo.