Pallone d'Oro, Messi favorito

Lionel Messi è in testa alla lista dei candidati per il Pallone d'Oro maschile dopo aver guidato l'Argentina alla gloria della Coppa del Mondo in Qatar. Ad inseguire l'argentino Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka inclusi nella lista dei 30 finalisti per il prestigioso premio dagli organizzatori di France Football. Non c'è il portoghese Cristiano Ronaldo. Messi, già vincitore per sette volte del premio annuale di giocatore mondiale dell'anno, è di nuovo il favorito.