Papa: "Cagnolini al posto dei figli, a me preoccupa"

"Qui in Italia non si fanno figli", l'ammonimentodel Pontefice

“Una terra dove mancano i figli, a me preoccupa”. Così il Papa ha denunciato, a braccio, “il problema della poca natalità in Italia”, lo riporta l'agenzia Sir. “Qui in Italia non si fanno figli”, ha proseguito Francesco durante l’udienza concessa ai Prefetti della Repubblica italiana: “I cagnolini sono al posto dei figli. Pensate questo. La responsabilità che gli italiani hanno di fare figli. Perché crescere è anche ricevere i migranti come figli”.