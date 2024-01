Papa Francesco: "Attenzione alle relazioni tossiche"

Papa Francesco mette in guardia dalle relazioni tossiche. Nel corso della catechesi - all’udienza generale - dedicata al vizio della lussuria il Pontefice ha detto: “Se non viene inquinato dal vizio, l’innamoramento è uno dei sentimenti più puri. Una persona innamorata diventa generosa, gode nel fare regali, scrive lettere e poesie. Smette di pensare a sé stessa per essere completamente proiettata verso l’altro”. Poi aggiunge: “Questo 'giardino' dove si moltiplicano meraviglie non è però al riparo del male. Quante relazioni iniziate nel migliore dei modi si sono poi mutate in relazioni tossiche, di possesso dell’altro, prive di rispetto e del senso del limite?".

Quanto al "piacere sessuale, dono di Dio, è minato dalla pornografia”, ha evidenziato il Papa.