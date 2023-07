Potrebbe essere dimesso domani Papa Francesco, ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Gemelli per un'intervento chirurgico all'addome. Bergoglio, in buona forma fisica, si è recato nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile per salutare i piccoli degenti che in questi giorni hanno espresso il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi di pronta guarigione.