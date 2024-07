Pronta a scendere in campo la folta delegazione italiana, di cui però non fa parte Jennik Sinner

In attesa della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi, alcune discipline sportive come calcio, rugby e pallamano hanno già iniziato le gare. Pronta a scendere in campo la folta delegazione italiana, di cui però non fa parte Jennik Sinner. Tra le curiosità, c'è la presenza della squadra olimpica di rifugiati, un tam di 37 atleti e atlete apolidi che gareggiano sotto la bandiera del Cio.