"Mi auguro, in questo periodo travagliato in cui la pace nel mondo è seriamente minacciata, che tutti rispettino questa tregua nella speranza di una risoluzione dei conflitti e di ritornare all'armonia". Lo afferma il Papa in un messaggio inviato all'arcivescovo metropolita di Parigi, mons. Laurent Ulrich, per i Giochi Olimpici ricordando la tradizione della tregua olimpica.