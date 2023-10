Parte il 'bonus colonnine'

Al via il 'bonus colonnine'. Imprese e professionisti potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Con due decreti direttoriali, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al 'Bonus Colonnine per imprese e professionisti': si parte alle 10 del 26 ottobre con la compilazione della domanda. L'invio - spiega il Mase in una nota - sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini è fissata alle 17 del 30 novembre.