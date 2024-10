Patente digitale al via, cosa c'è da sapere

Al via da oggi la patente digitale. In attesa della piena operatività del Sistema di portafoglio digitale italiano, Sistema IT-Wallet, inizia il rilascio pubblico di documenti su IO, la nuova funzionalità che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di app IO, l’app dei servizi pubblici, la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia e della Carta Europea della Disabilità. Il rilascio per i cittadini vedrà un calendario di abilitazione: si parte da oggi 23 ottobre per 50mila cittadini.