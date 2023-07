Il ricercatore ha trascorso la sua ultima notte in Egitto in una stanza per ufficiali

Attesa in Italia per il ritorno di Patrick Zaki, il ricercatore dell'università di Bologna graziato ieri dal presidente egiziano al Sisi dopo una condanna a 3 anni. Zaki ha trascorso la sua ultima notte in Egitto in una stanza per gli ufficiali e non in una cella.