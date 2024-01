Tempo fino al 12 febbraio per presentare domanda all'Inps per le detrazioni per familiari a carico. Possono presentare la richiesta i pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Fra questi, l’aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta.