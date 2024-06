L'Inps ha aggiornato 'Pensami', il simulatore sulle pensioni, con un quadro non certo felice per i giovani e pronosticando uno slittamento in avanti del ritiro dal mercato di lavoro. Chi ha oggi 30 anni e ha cominciato a lavorare da poco potrà andare in pensione tra i 66 anni e 8 mesi se ha versato 20 anni di contributi, e a 74 se ne ha versati meno. Nel simulatore si può entrare senza credenziali.