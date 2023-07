Eseguite dai Nas di Bari e Napoli 18 misure cautelari per vari reati, da associazione per delinquere all'adulterazione di sostanze alimentari. Indagati imprenditori e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie, di una società di consulenza e di un laboratorio privato di Avellino. Grazie alle denunce per un'intossicazione alimentare, scoperta un'organizzazione che vendeva pesce congelato come fresco.