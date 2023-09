Pnrr, Consiglio Ue approva modifiche Italia

Accolte definitivamente dal Consiglio europeo le richieste di modifica, presentate dal governo italiano, di alcuni obiettivi relativi alla quarta richiesta di pagamento del Pnrr. Si tratta di un risultato molto importante, che premia il lavoro svolto in questi mesi e che accogliamo con grande soddisfazione". Lo annuncia da Bruxelles, in una nota, il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. Le modifiche interessano 10 dei 27 obiettivi originariamente associati alla quarta rata del Pnrr, a cui si è aggiunto un ulteriore traguardo relativo al potenziamento dell’offerta di alloggi per gli studenti universitari.