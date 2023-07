Pnrr, lunedì a Roma i tecnici Ue

L'arrivo mentre è in via di ultimazione la valutazione sull'esborso della terza rata

Arriveranno a Roma lunedì 12 giugno i tecnici della Commissione europea, secondo un calendario di incontri che si svolgeranno nelle capitali dei 27 Paesi Ue. L'arrivo della Commissione cade mentre è in via di ultimazione la valutazione sull'esborso della terza rata del Pnrr e sta per entrare nel vivo il negoziato sulla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia è chiamata a presentare nelle prossime settimane.