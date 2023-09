Pnrr, riparte il confronto tra Italia e Commissione Europea

A Bruxelles l'incontro tra il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto e il capo della Task Force europea sul Recovery Céline Gauer

Il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ha incontrato oggi pomeriggio a Bruxelles Céline Gauer, responsabile della Task Force per i piani di ripresa e di resilienza della Commissione Europea. L'incontro, spiega un portavoce della Commissione, si è tenuto in un clima "positivo e costruttivo" e ha riguardato "la revisione del piano italiano, la prossima quarta richiesta di pagamento da parte dell'Italia e l'organizzazione del lavoro sul piano di ripresa e di resilienza nel futuro".