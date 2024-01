L'ex Ad di Aspi Giovanni Castellucci e altri 9 imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone, hanno risarcito 193 parti civili. I legali dei 10 imputati hanno però sottolineato che la transazione parziale "non è in alcun modo intesa come un'ammissione di colpa anche implicita".