Ponte sullo Stretto, Busia: "Squilibrio tra concessioni a pubblico e privato"

Il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, ha presentato al Parlamento la relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nel 2022. Parlando del ponte sullo Stretto di Messina, Busia ha sottolineato: ''Rileviamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata, a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi. Con riferimento al recente decreto-legge, sulla base di un progetto elaborato oltre dieci anni fa, è stato riavviato l'iter di realizzazione del ponte tra Sicilia e Calabria. Sono stati, al riguardo, proposti alcuni interventi emendativi volti a rafforzare le garanzie della parte pubblica, non accolti, tuttavia, dal governo in sede di conversione del decreto''.