Presidente della Finlandia Niinisto al Quirinale da Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri mattina al Quirinale il presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinistö, in visita di Stato in Italia. È stata ribadita “l’esigenza di sostegno fermo, costante all’Ucraina sotto ogni profilo, perché in questo modo si difende la pace e il rispetto del diritto internazionale e dell’indipendenza dei singoli Stati”, ha affermato Mattarella che ha espresso soddisfazione per l'adesione della Finlandia alla Nato.