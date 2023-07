Prezzi, Federconsumatori: "Beni primari aumentano doppio di inflazione"

Allarme Federconsumatori sul caro spesa alimentare per rincari medi al doppio dell'inflazione e proprio sui beni primari come pane, pasta, burro. A fronte di un tasso di inflazione del 7,6% a maggio, i prezzi dei prodotti alimentari essenziali, infatti, sono aumentati del 14%, prendendo a riferimento i prezzi applicati a giugno 2022 e quelli di giugno 2023. A crescere maggiormente sono stati i costi di pane e pane in cassetta (rispettivamente 32% e 33%), pasta (39%), riso (33%), zucchero (23%), pomodori pachino (25%), cono gelato surgelato (22%) e fettine di formaggio fuso (25%). E' quanto emerge dal monitoraggio realizzato dall’Onf, Osservatorio Nazionale Federconsumatori, sui prezzi di un paniere di 30 prodotti fondamentali, anticipato all'Adnkronos.

Si tratta di "aumenti allarmanti e non del tutto giustificati, dal momento che i prezzi sono confrontati con quelli di giugno 2022, - sostiene Federconsumatori - quando già si erano verificati pesanti aumenti soprattutto in relazione ai costi di pane e pasta (+16% il primo e +34% la seconda rispetto a ottobre 2021)".