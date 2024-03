Dal ministero dell'Agricoltura al via i fondi i da 25 milioni di euro per i prodotti Dop e Igp. C’è tempo fino al 15 maggio per presentare le domande. La misura è per i 176 consorzi di tutela del settore agroalimentare, al top per in Europa per prodotti: 855 cibi e vini certificati e 890 indicazioni geografiche.