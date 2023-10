Sarà in discussione alla Camera nella settimana dal 20 al 24 novembre

La ratifica del Mes, che sarà in discussione alla Camera nella settimana dal 20 al 24 novembre, crea una polemica tra Italia e Ue. L'Italia è l'unico Paese a non aver ancora dato il via libera al Mes e il presidente dell'Eurogruppo Donohoe ha invitato Roma ad accelerare.