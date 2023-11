Rc Auto, esposto all'Antitrust contro clausole vessatorie

Quando le compagnie assicurative costringono i propri clienti a rivolgersi al riparatore convenzionato per non rischiare penalizzazioni o indennizzi di vario tipo

Dopo l’istruttoria aperta dall’Antitrust sul caso Intesa Sanpaolo e Isybank, Assoutenti chiede "di mettere nel mirino i gruppi assicurativi-bancari per le pratiche commerciali scorrette nel settore Rc auto più volte segnalato come tra i più aggressivi nei confronti dei diritti dei consumatori". E' quanto scrive l'associazione in una nota.

“Assoutenti parla di "milioni di pratiche anomale e scorrette dei gruppi bancari-assicurativi a danno degli utenti nel settore Rc auto. L'Antitrust - continua il presidente dell'associazione Furio Truzzi - farebbe bene a estendere la propria azione e indagare sull'applicazione di costi e balzelli assurdi addebitati in modo poco trasparente con il miraggio di facile scontistica sulle polizze Rc auto in cambio di una limitazione del diritto degli automobilisti a scegliersi il riparatore di fiducia. Non è più possibile che tramite accordi di cartello le assicurazioni condizionino il settore auto limitando la concorrenza".