Rc Auto, Ivass: "Intervento riformatore porterebbe concreti benefici a tutti"

"Un intervento riformatore non può che portare concreti benefici a tutti i soggetti coinvolti, rendendo più efficiente e sostenibile il sistema dell'assicurazione obbligatoria per la Rc auto". E' quanto ha detto il Consigliere dell'Ivass Riccardo Cesari su inflazione e Rc auto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in occasione della prima riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi di oggi al Mimit.