Recensioni online, Santanchè chiede intervento del Governo

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, promette una riflessione sull'impatto che possono avere le opinioni dei consumatori su Internet. Le recensioni online "possono decretare la vita o la morte delle imprese, dei ristoranti e degli alberghi e non si possono continuare ad accettare senza sapere da chi arrivano", ha affermato, parlando di una questione urgente dopo il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti. "Noi come governo dobbiamo assumerci la responsabilità di vedere come poter intervenire", ha detto.