Roma, blitz carabinieri a San Basilio: 5 arresti

A Roma blitz dei carabinieri a San Basilio, considerato una delle più importanti piazze di spaccio d'Europa. Eseguita un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura, che dispone le misure della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari per 5 uomini, gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.