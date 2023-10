Sequestrati beni e denaro per 700.000 euro

Arrestata a Roma dalla guardi di finanza una banda che si appropriava di buoni fruttiferi postali giacenti di persone inconsapevoli o intestati a defunti. Fondamentale la complicità di una ex dipendente di Poste italiane, tra gli arrestati, che lavorava in una delle sedi di Nettuno. Accertate le responsabilità di altre tre persone accusate di peculato e riciclaggio. Sequestrati beni e denaro per 700.000 euro.