Rottamazione delle cartelle, ultimi giorni per fare domanda in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate: scadenza fissata al 30 giugno. La scadenza non riguarda tuttavia le zone colpite dal maltempo a maggio, dove l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023 come previsto dal decreto alluvione per Emilia Romagna, Marche e Toscana.