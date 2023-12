Ancora possibile effettuare il pagamento per le rate previste in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre scorsi

Proroga della Rottamazione quater, per chi non ha pagato ancora le prime due rate c'è tempo fino al 18 dicembre. Sarà così ancora possibile effettuare il pagamento per le rate previste in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre scorsi senza sanzioni né interessi di mora. In caso di pagamento non eseguito, verranno invece meno i benefici della definizione agevolata.