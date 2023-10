I finanzieri della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito un provvedimento di confisca, per un valore pari a 177mila euro, nei confronti di una ex dipendente di una società di servizi postali e raccolta risparmio, condannata dal Tribunale di Busto Arsizio per essersi indebitamente appropriata di risparmi accumulati nel tempo da molteplici pensionati del saronnese.