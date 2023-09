Discuteranno di possibili forniture di armi a Mosca per la guerra in Ucraina e di altre forme di cooperazione

Kim Jong-un, leader nordcoreano, ha in programma un viaggio a breve in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere di possibili forniture di armi alla Russia per la guerra in Ucraina e di altre forme di cooperazione. Lo scrive il New York Times.