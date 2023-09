Russia, Cremlino conferma: Kim nei prossimi giorni in visita su invito di Putin

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si recherà in Russia nei prossimi giorni su invito del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato il Cremlino in una nota rilanciata dall'agenzia di stampa Ria Novosti. "Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il presidente della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Jong-un, si recherà nei prossimi giorni in visita ufficiale nella Federazione Russa", si legge nella nota. I media occidentali hanno indicato il 13 settembre come data del possibile incontro tra i due.