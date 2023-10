L'agenzia S&P ha confermato il rating BBB sull'Italia con un outlook stabile. L'agenzia aggiunge che in Italia "la crescita economica rallenterà nel 2023 e nel 2024" per via "dell'aumento dei risparmi del settore privato, dell'inasprimento delle condizioni creditizie, del rallentamento della produzione e dell'indebolimento del commercio globale".