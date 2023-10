Meloni: non è strumento adatto"

L'assemblea del Cnel ha approvato il documento proposto dalla commissione d'informazione sul salario minimo orario. Il via libera è arrivato a larga maggioranza. Contro Cgil, Uil e Usb.

Per la a presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "un salario minimo orario stabilito per legge non è lo strumento adatto a contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni".