Salario minimo, proposta unica da opposizioni

Intesa delle opposizioni sul salario minimo per una proposta unica da depositare alla Camera nei prossimi giorni. "La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione, è un elemento qualificante dei nostri programmi elettorali. Per questo abbiamo lavorato a una proposta unica che depositeremo alla Camera nei prossimi giorni", annunciano in una nota congiunta la segretaria del Pd, Elly Schlein; il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte; il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni; Matteo Richetti, di Azione; il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli e il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Vogliamo infatti sottolineare con forza -si legge nel comunicato- la comune convinzione che è giunto il momento di dare piena attuazione all’articolo 36 della Costituzione".

Tra le altre cose la proposta prevede che al lavoratore venga introdotta una soglia minima inderogabile di 9 euro all’ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali.