Nulla osta della Corte d'Assise di Reggio Emilia alla restituzione della salma di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato in Pakistan, per una degna sepoltura. Nell'ambito del processo per omicidio in cui sono accusati il padre e lo zio della ragazza, testimone chiave resta il fratello di Saman.