San Marziano, arriva il pomodoro destinato allo spazio

Brevettato dall'Enea per le missioni di lunga durata

E' stato ribattezzato 'San Marziano' il pomodoro nano realizzato dall'Enea arricchito di molecole antiossidanti, destinato alla dieta degli astronauti nelle missioni di lunga durata e in grado di resistere alle radiazioni dell'ambiente spaziale. In questo scenario, infatti, l'ambiente confinato, le differenti condizioni di gravità rispetto alla Terra e le radiazioni ionizzanti condizioneranno non solo la salute dell'uomo, ma anche la produttività delle piante e la qualità del cibo, potendo generare stress ossidativo e danni al Dna.