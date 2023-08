"Non si terrà a Roma"

"Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma". A riferirlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che sottolinea: "Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma".