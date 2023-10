Sanità, firmato il nuovo contratto 2019-2021 che riguarda 135mila unità tra medici e dirigenti sanitari non medici. Le risorse per il contratto ammontano a 618 milioni di euro, si prevede un aumento di 289 euro lordi al mese per 13 mensilità e 6mila euro di arretrati pro capite. Ecco i punti dell'accordo.