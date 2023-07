Sanità italiana divisa in due: promosse solo 8 regioni

Risultato migliore per Veneto, Provincia autonoma di Trento e per quella di Bolzano

Solo otto regioni promosse, sette rimandate e sei bocciate. È la fotografia della sanità italiana scattata dal Rapporto Le Performance Regionali del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (Crea), che evidenzia un divario - profondo e crescente - fra il Nord e un Sud che ancora arranca. Risultato migliore per Veneto, Provincia autonoma di Trento e per quella di Bolzano. Tra le peggiori Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna.