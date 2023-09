"Non lasceremo mai solo nessuno, ma servono soluzioni urgenti per rispettare l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute". Lo hanno sottolineato Federazioni e i Consigli nazionali che rappresentano le 31 professioni sanitarie e sociosanitarie presenti in Italia, oltre 1,5 milioni di professionisti, che sono state ricevute oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.