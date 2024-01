Scabbia nel Regno Unito, scatta l'allarme

Nel Regno Unito è tornata la scabbia, con un aumento dei casi in tutto il Paese segnalato dai medici, preoccupati per la grave carenza di trattamenti. Questa situazione "da incubo" rappresenta "una grave minaccia per la salute pubblica", è l'allarme lanciato dall'Associazione britannica dei dermatologi. In particolare, il nord dell’Inghilterra che ha registrato il doppio del normale numero di casi a novembre.