Sciopero del 17 novembre dimezzato dalla precettazione. L’ordinanza del ministro Salvini riduce la protesta di Cgil e Uil a quattro ore, dalle 9 alle 13 di venerdì, per il settore dei trasporti. Maurizio Landini (Cgil) tuona contro il ministro dei Trasporti: "La precettazione è un atto politico gravissimo, mettere in discussione il diritto allo sciopero significa mettere in discussione la democrazia". Pierpaolo Bombardieri (Uil): "Non ci faremo intimidire".